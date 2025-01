Mostra fotográfica sobre relações humanas chega em Fortaleza

A Caixa Cultural Fortaleza inaugura neste sábado, 25, a exposição “O amanhã não existe”, com imagens do fotógrafo francês Denis Rouvre. Com abertura a partir das 19 horas, a mostra faz parte das “celebrações do diálogo cultural entre Brasil e França”, como explica Bruno Ko, curador da exposição.

Com mais de 50 fotografias produzidas no Ceará e organizadas no espaço do equipamento cultural localizado no bairro Praia de Iracema, “O amanhã não existe” traz personagens reais e fictícios que abordam a temática das relações e transformações humanas, sustentabilidade e o impacto que os seres deixam no mundo.