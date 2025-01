Carnaval 2025: Margareth Menezes, Xamã e Nação Zumbi são confirmados

As atrações do Ciclo Carnavalesco 2025 foram anunciadas pela Prefeitura de Fortaleza nesta quinta-feira, 23, em solenidade no Paço Municipal. Alguns dos destaques do Carnaval são os shows de Margareth Menezes, Xamã e Nação Zumbi. Don L, Gaby Amarantos, Ednardo e Magníficos também estão confirmados.

As atrações do Pré-Carnaval também foram divulgadas. Na sexta-feira, 31 de fevereiro, Jorge Aragão se apresenta na Praça do Ferreira com Luxo da Aldeia. No sábado, 1º, Solange Almeida se apresenta no Conjunto Ceará, enquanto Mart'nália faz show na Praia de Iracema. Os horários ainda vão ser confirmados.