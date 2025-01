Cadela impede assaltante de invadir casa na Parquelândia, em Fortaleza

Uma cadela impediu um homem de invadir a residência de seus tutores no bairro Parquelândia, em Fortaleza . O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira, 23, e foi registrado por câmeras de segurança instaladas no local. As filmagens capturam o momento em que o homem foge ao ser perseguido pelo animal.

Segundos depois, a câmera de vigilância captura o momento em que a cadela aparece correndo e avança em direção ao suspeito, que foge para fora do imóvel.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga as circustâncias do crime de furto qualificado. A secretaria afirma que o caso foi registrado em Boletim de Ocorrência (BO) e que o trabalho investigativo segue em andamento, a cargo da Delegacia do 10º Distrito Policial (10º DP).

Confira as imagens