Musical estrelado por Aline Wirley chega a Fortaleza; saiba quando

Nos dias 25 e 26 de janeiro, o espetáculo “Sonho Encantado de Cordel, O Musical” chega a Fortaleza. Com Aline Wirley e Igor Rickli no elenco, a peça acontece no Theatro Via Sul, com sessões no sábado às 17 horas e domingo às 15 horas e às 18 horas.

Gab Lara, Elizândra Souza, Ricca Barros, Adrén Alves, Marcela Coelho, Giulie Oliveira, Sofie Orleans, Danni Marinho, Fábio D’Lélis, Carol Romano, Lígia Bié e Mikael Marmorato completam o elenco da produção. O espetáculo conta com músicas originais de Paulinho Moska, Chico César e Zeca Baleiro.