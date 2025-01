Cearenses e turistas na PI compartilham desejos na véspera do Ano Novo

Enquanto a estrutura dos shows do Réveillon de Fortaleza é montada, banhistas e transeuntes aproveitam a brisa e a água do mar da Praia de Iracema

Entre banhistas e transeuntes que já estão na Praia de Iracema, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira, 31, véspera de Ano Novo, a expectativa pela programação de Réveillon é grande. Enquanto a estrutura dos shows é montada, turistas e cearenses aproveitam a brisa e a água do mar.

É o caso do casal Luís Paulo Oliveira, de 45 anos, e Luciene Dias, 38, naturais de Goiânia (GO). Em sua primeira visita ao Ceará, os dois planejam passear, além da Capital, por Jijoca de Jericoacoara, distante 282,91 quilômetros (km), e pela praia de Canoa Quebrada, no município de Aracati, a 147,13 km.