Após cancelamento dos principais shows do Réveillon, circula vídeo de Sarto cantando com aliados

O vídeo é compartilhado entre políticos, no momento no qual a gestão municipal passa por várias dificuldades

A celebração informal ocorreu na casa do prefeito eleito de Massapê, Ozires Pontes (PSDB), ex-secretário de Esporte e Lazer da gestão Sarto. Entre os presentes estão o secretário de Governo, Renato Lima, e o titular do Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Nogueira.

É compartilhado nos meios políticos, por aplicativos de mensagens, vídeo do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), cantando animadamente com grupo restrito dos principais aliados.

Sarto canta trecho de "Pétala", de Djavan. O momento de descontração ocorre enquanto a gestão municipal passa por dificuldades . Serviços de saúde são interrompidos, faltam medicamentos e insumos em hospitais. Fornecedores reclamam de pagamentos em atraso . Obras inacabadas são empurradas para o próximo mandato. E a equipe de transição do prefeito eleito Evandro Leitão (PT) reclama de falta de informações.

No quesito musical, pelo qual o prefeito se aventura, foram cancelados dois dos tres dias de festa do Réveillon da Capital. Entre as atrações desmarcadas estão os shows de Pabllo Vittar, Marisa Monte, Diogo Nogueira e outros artistas de renome nacional.

Assista ao vídeo: