Guia Vida&Arte CasaCor: 11 fatos que tornam a Praia de Iracema única

Nas primeiras horas do dia, quando o sol ainda está planejando raiar, suas areias e seu calçadão, que emenda com a Beira Mar, são tomados por corredores, ciclistas, jogadores amadores, pets e seus tutores… Um convite para cuidar da saúde física e mental!

A CasaCor Ceará retorna a um dos bairros mais conhecidos de Fortaleza, a Praia de Iracema . Para entrar no clima, o Guia Vida&Arte CasaCor selecionou 11 fatos, curiosidades, dicas e histórias do local. Confira abaixo:

Mas se você é do time da boemia, não dispensa uma festa e é chamado de “inimigo do fim” pelos amigos, a Praia de Iracema também é sua. Casas noturnas, bares tradicionais e festas de diferentes estilos musicais animam a noite e seguem até o dia raiar.

6. Gastronomia para todos os gostos

E é claro que a gastronomia também toma conta do bairro. De restaurantes sofisticados aos famosos pratinhos, passando por sorvetes, açaís, pizzas e muito mais. Basta percorrer a orla e as ruazinhas do bairro para se deparar com um sabor diferente.

7. Para cair nas ondas; do mar...

O bairro que tem “praia” no nome já é um convite para um banho de mar. Por ali, as águas são calmas e mornas, ideais para dedicar vários minutos dando umas braçadas ou simplesmente parado, sentindo o balanço da maré. Não esqueça da cadeira de praia e do protetor solar!