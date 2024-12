Réveillon da Paz terá show gratuito de Naldo José, Morelzinho e Davidson Silva

A comemoração é uma alternativa para famílias religiosas que desejam celebrar a virada de ano de uma forma diferente / Crédito: Divulgação

No dia 31 de dezembro, a capital cearense volta a se tornar palco para mais uma edição do Réveillon da Paz. Este ano, o evento será realizado no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), em Fortaleza, a partir das 18h30min. A programação para celebrar a chegada de 2025 contará com a apresentação do cantor como Naldo José, além de shows inéditos de Morelzinho e Davidson Silva, sucessos do meio artístico gospel.

Unindo louvores e pregação, a solenidade é uma alternativa para famílias religiosas que desejam celebrar a virada de ano de uma forma diferente.

A comemoração contará também com a presença do grupo Missionário Shalom, além da Santa Missa, a ser celebrada pelo padre Antonio Furtado. De acordo com os organizadores, a proposta do evento é unir pessoas em um ambiente acolhedor e tranquilo. Em uma passagem de ano marcada pela fé, os participantes serão convidados à celebrar a chegada de 2025 em uma Adoração ao Santíssimo Sacramento. O momento da virada inclui oração e consagração para que os participantes possam entregar suas intenções, projetos e sonhos. Estrutura completa Para garantir conforto, diversão e segurança para a garotada, o Réveillon da Paz 2025 disponibiliza espaços infantis com brinquedos e atividades.