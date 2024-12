Réveillon de Fortaleza: mudança para um dia deixa setor turístico em alerta

FORTALEZA-CE, BRASIL, 29-12-2023: Réveillon da virada para 2024 teve três dias de festa / Crédito: AURÉLIO ALVES

A alteração na programação do Réveillon de Fortaleza, de três para apenas um dia e com apenas seis atrações, pegou o trade turístico de surpresa. A notícia preocupa e a avaliação de representantes do setor é que os próximos dias serão decisivos para medir o impacto para atração de turistas e à imagem de Fortaleza como destino. De acordo com o presidente da Câmara Setorial de Turismo e Eventos, Régis Medeiros, não houve nenhuma comunicação prévia ao setor. "Ficamos sabendo junto com todo mundo. E é claro que preocupa, não foi uma notícia boa porque tem pessoas que se planejaram, pacotes foram vendidos com base nessa informação de que seriam três dias de festa e com muitas atrações grandes."

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ele explica, no entanto, que ainda não é possível mensurar o impacto disso no trabalho de atração de turistas. "Acho que nos próximos dias é que vamos sentir realmente como o mercado vai reagir, se vão ocorrer cancelamentos de reservas ou não. Mas, o que a gente espera é que a Prefeitura, pelo menos, concentre esforços para fazer uma grande festa no dia 31, com grande palco, um bom som, para que não fique uma percepção de uma festa menor."

Ivana Bezerra Rangel, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará (ABIH-CE), também está preocupada. "Muitos grupos já estão entrando em contato, muitas operadoras também, para confirmar informações. Existe o receio de um impacto negativo, mas, infelizmente, não temos como antecipar essa situação", declara. Segundo a ABIH-CE, a taxa de ocupação hoteleira para o período estava estimada em 95%. No Réveillon do ano passado, 94% dos leitos foram ocupados e, no ano anterior, o percentual foi de 93%.

"Estamos confiantes de que esse ano poderemos superar esse número de 95%, mas vamos precisar esperar para ver como as coisas realmente vão acontecer. Qualquer impacto negativo já é um agravante, pois temos uma tarifa relativamente mais cara em comparação com outros destinos", afirma. Por outro lado, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Ceará, Taiene Righetto, se declara otimista e que a diminuição dos dias de Réveillon não deve trazer prejuízos significativos para o segmento. "Muitas pessoas já haviam planejado vir para a cidade, e poucas deixam para a última hora", diz Righetto. Segundo ele, o Réveillon é um atrativo adicional, sendo o principal motivo dos turistas virem ao Ceará é a qualidade das nossas praias, as belezas naturais, a culinária e a hospitalidade.

“Olhando para o lado mais otimista da situação, acredito que a cidade estará cheia. Essa mudança também pode ser uma oportunidade para aproveitar o público que, originalmente, planejava estar nas festas desses dois dias. Esses turistas certamente procurarão outros lugares para se divertir, e os bares e restaurantes estarão prontos para recebê-los”, diz o presidente da Abrasel. (Colaborou Adriano Queiroz) Entenda o que muda no Réveillon de Fortaleza 2025 Inicialmente previsto para ocorrer de 29 a 31 de dezembro, o Réveillon 2025 será realizado apenas no dia 31, a data da virada de ano. Conforme o prefeito José Sarto (PDT), a modificação foi necessária porque as "parcerias foram insuficientes para pagar todas atrações". Ele encerrou o pronunciamento pedindo "desculpas aos que artistas que não participarão mais do evento e também aos fãs".