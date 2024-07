Banhista desaparecido há dois dias é encontrado morto em Fortaleza

O jovem João Vitor Ferreira, 18, que havia desaparecido na última quarta-feira, 24, após um mergulho no mar da Praia do Meireles, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira, 26, próximo ao espigão da Beira-Mar, em Fortaleza. O corpo da vítima foi encontrado por uma guarnição de mergulho da Marinha do Brasil e levado por agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) até a faixa de areia.

As buscas pelo jovem estavam sendo realizadas desde a última quarta-feira, quando um colega pediu ajuda a policiais militares, alegando que a vítima havia sido arrastada pela correnteza e se afogado no mar.