Ano Novo em Fortaleza: veja o que abre e o que fecha na Capital

Enquanto repartições públicas fecham, serviços essenciais como saúde, segurança e transporte funcionarão normalmente, com equipes em regime de plantão para atender à população. Bancos e agências lotéricas também permanecerão fechados, retomando o atendimento na quinta-feira, 2.

Serviços públicos em Fortaleza no Ano Novo Transporte coletivo: ônibus A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informa que a operação da frota durante o feriado da quarta-feira, 1°, seguirá a programação dos domingos. Transporte coletivo: metrô Conforme o Metrô de Fortaleza, não haverá operação nem linhas no dia 1° de janeiro. Cagece Os postos de atendimento não funcionarão durante o feriado.

Tribunal de Justiça do Ceará Horários de funcionamento durante o Ano-Novo (1º de janeiro de 2025) em Fortaleza: 1º Grau (juízes): Atendimento das 8h às 14h.

2º Grau (desembargadores - TJCE): Atendimento das 12h às 18h. Os serviços seguem em regime de plantão, priorizando casos urgentes na capital e no interior do estado. Correios Os Correios não funcionarão durante o feriado de 1° de janeiro.

Comércio em Fortaleza no Ano Novo Comércio de varejo Referente segmento do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindiloja), o feriado do dia 1° de janeiro é facultativo. Ou seja, fica a critério do lojista. Caso ele deseje a abertura, deve seguir as regras da Convenção Coletiva de Trabalho. Lojas do Centro Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), as lojas do Centro de Fortaleza estarão fechadas no feriado do dia 1° de janeiro.