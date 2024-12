Réveillon de Fortaleza 2025 será reduzido para 1 dia, afirma Sarto

Shows do Réveillon de Fortaleza 2025 são reduzidos e programação irá acontecer somente no dia 31 de dezembro / Crédito: Samuel Setubal

O prefeito Sarto (PDT) anunciou nesta quinta-feira, 5, a redução dos dias de festa do Réveillon de Fortaleza, inicialmente marcado para acontecer nos dias 29, 30 e 31 deste mês. Conforme o político, as “parcerias são insuficientes para pagar todas as atrações anunciadas”, o que resultou no cancelamento das outras datas.

Réveillon de Fortaleza 2025 terá apenas seis shows musicais Sarto detalha que, com a redução para um único dia, o evento no Aterro da Praia de Iracema contará com apresentações de Paulo José, Vanessa da Mata, Paralamas do Sucesso, Pedro Sampaio, Matuê e Henry Freitas. Leia também | Réveillon 2025: descubra onde passar a virada do ano no Nordeste Encerrando o pronunciamento, o prefeito pediu “desculpas aos que artistas que não participarão mais do evento e também aos fãs”.