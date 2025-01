Austrália já está em 2025: quais são os primeiros países a celebrar a virada ao redor do mundo

O primeiro país a celebrar a chegada do Ano Novo foi Kiribati, uma ilha no Pacífico, à 17 horas do horário de Brasília (DF). Além de Kiribati, as ilhas do Pacífico de Samoa, Tonga e a Ilha Carolina também estão entre as localidades que já estão no dia 1º de janeiro .

Enquanto o Brasil conta as horas para dar início à celebração de Réveillon, ao redor do globo, diversos países já estão em 2025 .

Em Auckland, na Nova Zelândia , a festa começou com fogos disparados do topo da Sky Tower , um dos principais prédios do país. O Ano Novo chegou às 8 horas no horário de Brasília.

Em Sydney, na Austrália, uma queima de fogos teste foi realizada antes da meia-noite. A virada oficial começou às 10 horas no horário de Brasília, com um grande evento no porto de Sydney, que contou com fogos disparados desde a Sydney Harbor Bridge.

Os últimos locais a receber 2025 serão as Ilhas Baker e Howland, no extremo oeste do Oceano Pacífico. Essas ilhas, pertencentes aos Estados Unidos, têm uma diferença de nove horas em relação ao horário de Brasília e, por isso, só recebem a virada do ano às 9 horas do dia 1º no Brasil.



Ásia



No continente asiático, os países também esperam a chegada do Ano Novo. Japão, Coreia do Sul e Coreia do Norte irão dar as boas-vindas a 2025 às 12 horas no horário de Brasília.