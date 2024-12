Look do Réveillon: veja as cores do verão 2025 e dicas

Look do Réveillon: saiba as cores que serão tendência em 2025 / Crédito: wayhomestudio/Freepik

Enquanto a empresa Pantone já divulgou a previsão de suas tendências para 2025, selecionando o tom de marrom quente “Mocha Mousse” como a cor do ano, outros tons também ganham destaque dentro e fora das passarelas. Com a chegada do Ano Novo, a contagem regressiva passa a incluir os melhores itens e combinações para, além de aproveitar o Réveillon e se divertir, chamar boas energias com a seleção de cores da vestimenta.

Embora a tradição de usar branco permaneça, algumas pessoas preferem ousar e aproveitar as tendências do ano que chega para inspirar o seu guarda-roupa na hora da virada.

Confira as cores do verão 2025 e dicas de combinações. Cor do ano 2025 é revelada pela Pantone hoje: VEJA cores de todos os anos Look do Réveillon: cores do verão 2025 Para a designer gráfica e consultora de estilo Rafa Nunes, o próximo ano poderá ver uma continuação das cores que já foram destaque nas últimas temporadas e mantêm uma “aceitação muito boa” do público.

“Ao invés de ‘tal ano, essa cor é muito forte’, ela pode até ser forte, mas aquilo não fica só naquele ano, isso meio que se dilui por vários anos que vão seguindo”, explica. “Dá uma ajuda de custos para a indústria, as cores não desaparecerem assim, tão rapidamente”. Por outro lado, a cor eleita pela Pantone, o “Mocha Mousse”, passa a representar uma consolidação de tendência já observada há anos. “A gente tem visto variações de nudes e marrons crescendo e ganhando uma aceitação do público cada vez maior”. “Junto com esse marrom, eles (a Pantone) dão sugestões de paletas de cores, de possibilidades de uso do ‘Mocha’ - não só a cor específica, como algumas variações de tonalidades dela”, acrescenta.

As indicações incluem os tons de lilases, que já haviam sido eleitos anteriormente como a cor do ano pela empresa, além do rosa. Dessa vez, avalia a consultora, o estilo “barbiecore” recebe um tom “mais lavado, mais clarinho”: “Eu achei muito parecido com o Millennial Pink, que foi muito forte uns anos atrás, ou o rosa quartzo”. O filme 'Barbie', de Greta Gerwig, ajudou a viralizar a cor rosa e mantê-la como tendência Crédito: Warner Bros. Pictures/Divulgação Outro tom que pode ganhar destaque em 2025 é o azul. Rafa Nunes destaca a sua presença em camisas sociais, “naquelas padronagens listradinhas, tipo pijama, (com) azul e branco, uma coisa até meio náutica”.

Os verdes mais próximos às variações encontradas na natureza também merecem atenção, exceto os tons neon, como o encontrado no verde-bandeira. Uma cor que continua com a sua força em 2024 e deve seguir para o próximo ano é o vermelho-cereja: “Principalmente com variações para maquiagens”. Já o coral ainda segue com o interesse do público, seguindo a tonalidade de salmão. ENTENDA o significado e o poder das cores no dia a dia