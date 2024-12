Barracas de praia em Fortaleza: 150 mil pessoas para Réveillon e até 500 mil dia 1º

Até 40% das pessoas que frequentam a Praia do Futuro, em Fortaleza, nesse período são turistas de outras cidades, estados e países / Crédito: AURÉLIO ALVES

As barracas da Praia do Futuro esperam receber 150 mil pessoas nas festas de Réveillon a serem realizadas na passagem de 2024 para 2025 e até 500 mil pessoas no dia 1º de janeiro do próximo ano. Com isso, já registram um fluxo de 300 mil pessoas por dia, no período que antecede o Ano Novo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As estimativas são da Associação dos Empresários da Praia do Futuro (AEPFuturo) que atribuem os bons resultados, entre outros fatores, à redução no número de dias de festa de Réveillon na Praia de Iracema, promovido tradicionalmente pela Prefeitura de Fortaleza.

"Em condições normais, o turista fica de dois a três dias em Fortaleza, dos quais pelo menos um dia, ele dedica à Praia do Futuro. Como temos uma perspectiva de 600 mil visitantes no período do Ano Novo, receber 300 mil pessoas por dia, como estamos recebendo, mostra a força das barracas de praia”. Ela acrescenta que a Praia do Futuro tem algumas barracas que oferecem Réveillon para as pessoas, com comidas e bebidas. Essas já são tradicionais nesse tipo de evento. Normalmente, famílias e alguns turistas acabam preferindo festas fechadas, exclusivas, com queima de fogos e muitas atrações.

"Porém, o dia 1º de janeiro é o grande ponto, com a maior movimentação e o dia que todos os barraqueiros esperam”, complementa. Aumento na segurança Além dos festejos próprios promovidos pelas barracas na noite de Réveillon e de um possível redirecionamento de fluxo de turistas nos dias que o antecedem, Lílian afirma que uma parceria entre o segmento e a Polícia Militar (PM) estabelecido ainda em abril vem trazendo maior sensação de segurança a quem frequenta esses estabelecimentos. “Com a operação chamada Ocupa Praia do Futuro, a gente tem observado condições de segurança muito boas. Isso foi uma questão problemática durante anos, mas agora há uma grande melhoria."