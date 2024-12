Casal é resgatado após ficar à deriva em caiaque na Praia de Iracema, em Fortaleza

Um casal foi resgatado a cerca de 2 km da Praia do Havaizinho. O resgate foi realizado por guarda-vidas, que usaram uma moto aquática

As duas pessoas foram resgatadas a cerca de 2 quilômetros da Praia do Havaizinho . O resgate foi realizado por uma equipe de guarda-vidas da Inspetoria de Salvamento Aquático (ISA), da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).

Um casal ficou à deriva no mar em um caiaque na região da Praia de Iracema, em Fortaleza . O caso ocorreu na manhã deste sábado, dia 7.

A situação foi identificada pelos guarda-vidas do posto Havaizinho, que perceberam que o casal enfrentava dificuldades para retornar à praia devido à forte correnteza. Os agentes acionaram a equipe de apoio, e a embarcação de salvamento foi colocada na água pelos profissionais do posto náutico.

Em nota, a Inspetoria de Salvamento Aquático reafirmou seu papel na segurança do litoral de Fortaleza, realizando resgates e ações preventivas e educativas para proteger banhistas e navegantes.

Após a operação, os dois tripulantes, uma mulher de 48 anos e um homem de 53 anos, foram resgatados com segurança.

Em um vídeo registrado durante a operação, é possível ver o momento em que os guarda-vidas chegam com as vítimas em segurança, utilizando uma moto aquática.

“A Prefeitura de Fortaleza alerta banhistas e usuários de embarcações recreativas para que observem as condições do mar e sigam as orientações de segurança, contribuindo para a prevenção de incidentes”, concluiu.