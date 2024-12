Réveillon 2025 em Fortaleza: confira horários dos shows da virada

Confira programação completa dos show de réveillon em Fortaleza para 2025 / Crédito: Instagram / Benevides, Vanessa ds Mata, Matuê e Pedro Sampaio

Réveillon de Fortaleza 2025 contará com apresentações no Aterro da Praia de Iracema, começando com Paulo José Benevides às 18h30min e encerrando com Joelma, que substitui Henry Freitas, às 3h30min. A festa também terá nomes como Vanessa da Mata, Paralamas do Sucesso e Pedro Sampaio, responsável pela contagem regressiva. Leia também | Look para o Réveillon; dicas e cores do verão 2025



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Réveillon 2025 em Fortaleza: confira a programação completa dos shows

Confira a programação completa do réveillon de 2025 na capital do Ceará Crédito: divulgação / Daniel Akstein Batista

18h30min - Paulo José Benevides



20 horas - Vanessa da Mata



21h50min - Paralamas do Sucesso



23h40min - Pedro Sampaio



1h40min - Matuê



3h30min - Joelma Os shows terão duração de 50 a 90 minutos, com troca de palco estimada em 30 minutos, de acordo com a Prefeitura de Fortaleza. Réveillon 2025 em Fortaleza: transporte público e alterações no trânsito Para atender ao público, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) disponibilizará 63 ônibus extras no dia 31 de dezembro e 48 no dia 1º de janeiro, todos com tarifa social de R$ 3,90 (inteira) e R$ 1,50 (meia). As linhas regulares também serão reforçadas, e o embarque ocorrerá em pontos estratégicos, como a Rua Tenente Benévolo.

Já a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) terá 240 agentes atuando no entorno do evento. Bloqueios em vias como Av. Abolição e Av. Historiador Raimundo Girão começarão às 5 horas do dia 31, com desvios organizados para garantir a circulação. Réveillon 2025 em Fortaleza: estrutura de saúde A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) montará três Postos Médicos Avançados (PMA) no local, equipados com salas de observação, estabilização e suporte. O atendimento será realizado por 51 profissionais, com o apoio de seis ambulâncias. Pacientes que necessitarem de atendimento mais complexo serão encaminhados para o Instituto Dr. José Frota ou outras unidades de saúde.