Criminosos ateiam fogo em carros no Carlito Pamplona, em Fortaleza

Carro foi incendiado por criminosos na manhã desta quinta-feira, 10, em bairro de Fortaleza Crédito: Via WhatsApp do O POVO

Procurada, a SSPDS informou que equipes do 20º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE) capturaram dois adolescentes suspeitos de envolvimento em um incêndio a um veículo no bairro Carlito Pamplona. "A SSPDS reforça que as ações policiais nos bairros que compõem as AISs 4 e 8 foram reforçadas por equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), Comando da Polícia Militar para Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) e da Força Tática (FT) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que intensificam ainda a segurança nos locais", diz nota. De acordo com a SSPDS, as investigações acerca das ações criminosas estão a cargo da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

"A Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS auxilia os trabalhos policiais e direciona as ações de policiais civis e militares nas regiões", completa Em cinco dias, foram registrados três homicídios na área do bairro Carlito Pamplona. Conforme O POVO apurou, pais de alunos em escolas localizadas nesses dois bairros estão evitando levar as crianças para as aulas, preocupados com os confrontos. (Colaborou Jéssika Sisnando)