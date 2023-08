Linhas de ônibus em Fortaleza têm trajetos alterados temporariamente

Por conta do cenário de violência nos bairros Pirambu e Carlito Pamplona, nesta quinta-feira, 10, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), informou que algumas linhas de ônibus sofreram alteração temporária em seu percurso para garantir a segurança dos passageiros e colaboradores.

A orientação é que as linhas sigam um trecho alternativo pela Avenida Francisco Sá, entre os bairros Barra do Ceará e Centro. As alterações começaram a valer ainda na manhã desta quinta-feira, 10. Veja quais as linhas que sofreram desvio no percurso:

- Linha 051 - Grande Circular I

- Linha 052 - Grande Circular II

- Linha 092 - Antônio Bezerra/Papicu/Praia De Iracema

- Linha 110 - Vila Do Mar/Centro

- Linha 101 - Beira Rio/Centro

- Linha 120 - Vila Do Mar/Náutico/Antônio Bezerra I

- Linha 130 - Vila Do Mar/Náutico/Antônio Bezerra II

- Linha 016 - Cuca Barra/Papicu

- Linha 711 - Barra Do Ceará/Cais Do Porto

- Linha 132 - Av. Leste Oeste/Centro

O Sindiônibus pontuou que o desvio tem o intuito de garantir a segurança dos passageiros e colaboradores. Em nota, reforçaram o compromisso com a segurança e o bem estar da população e que assim que a situação se normalizar, os ônibus retornam aos seus percursos de costume.



