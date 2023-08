Em cinco dias, três homicídios são registrados em bairro de Fortaleza

Repórter do caderno de Cidades

Na tarde desta quarta-feira, 9, um tiroteio foi registrado no bairro Carlito Pamplona. Um homem foi morto

Na noite dessa terça-feira, 8, um homem identificado como Josué Ferreira Batista, de 24 anos, foi morto a tiros no residencial Carandiru. De acordo com a SSPDS, ele tinha quatro passagens pela Polícia por homicídio doloso e também respondia por porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor.

Dois suspeitos de participação no crime foram presos em flagrante. Eles foram identificados como Jamerson Bruno Alves, de 20 anos, e Wesley de Brito Ferreira, de 25 anos. Com eles, a Polícia Militar apreendeu um revólver calibre 38 e munições, entre outros materiais.

Na tarde desta quarta-feira, 9, um novo tiroteio foi registrado no bairro. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um homem, ainda não identificado formalmente, foi morto a tiros. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

O bairro Carlito Pamplona tem registrado uma onda de violência nos últimos dias. De sábado, 5, até esta quarta-feira, 9, três homicídios foram registrados no bairro. A violência se concentra na comunidade Santa Rosa e no Conjunto Habitacional Dom Hélder Câmara, conhecido como Carandiru . O conflito seria motivado por disputa entre facções criminosas .

Na operação Annulare, deflagrada pela Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), Josué foi apontado como liderança do CV no bairro Pirambu. Ele, porém, foi absolvido, em junho último, por falta de provas.



Por fim, no sábado, um outro homem, de 25 anos, foi morto na rua Rosinha. Até o momento, nenhum suspeito foi preso por esses dois últimos crimes. Os casos são investigados pela 4ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



Crimes teriam ocorrido em disputa entre facções

Nas redes sociais, circulam mensagens atribuídas a facções criminosas com ameaças a desafetos. As publicações indicam que integrantes da facção Comando Vermelho (CV) que atua na região teriam decidido entrar na facção conhecida como Massa Carcerária ou Neutros. Os faccionados do CV, portanto, teriam decretado a morte dos antigos aliados, gerando o conflito.