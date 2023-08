Missas são suspensas após briga de facções criminosas em Fortaleza

A paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Carlito Pamplona, suspendeu missa programada para a noite desta quinta-feira, 10. No bairro Cristo Redentor, a Paróquia Cristo Redendor informou que a celebração ocorre com portões fechados.

A decisão aconteceu em virtude de uma série de confrontos entre facções criminosas na região do Grande Pirambu. As duas igrejas comunicaram a decisão, por meio de avisos, nas redes sociais. As celebrações estavam programadas para ocorrer às 19 horas.

A paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro informou que "visando em não colocar ninguém em risco, a missa e adoração ao santíssimo de hoje 10/08 não acontecerá em nossa igreja".

No Cristo Redentor, a igreja comunicou: "Estão suspensas as atividades na paróquia. Santa missa às 19 horas com os portões fechados. Permanecemos em oração".

Os ataques de insegurança pública tiveram inicio na manhã de hoje quando pelo menos três veículos foram incendiados e homicídios foram registrados. Entre os casos, um motorista de aplicativo chegou a ser capturado por um grupo criminoso no Grande Pirambu, mas foi resgatado.