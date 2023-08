Facção criminosa no Ceará: quando esses grupos fizeram pactos entre si

Um dos primeiros relatos dessa movimentação foi feito pelo colunista de Segurança Pública de O POVO Ricardo Moura , em uma coluna de agosto de 2015 . Com base no depoimento de três policiais, o jornalista e sociólogo afirmava que chefes do tráfico de drogas de Fortaleza estavam se organizando.

Ao expandir o “batismo” de novos integrantes no Estado, em meados de 2015, as principais facções criminosas do Sudeste, Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC), traziam um discurso de união entre os criminosos, o que ocorria também com a recém-criada Guardiões do Estado (GDE) .

Esses pactos foram registrados em, pelo menos, dois momentos: em 2015-2016 e 2019. Em mais uma matéria que traz informações sobre a atuação das facções no Ceará , O POVO detalha agora as motivações dos acordos e como elas ocorreram.

As facções criminosas que atuam no Ceará vivem em guerra, mas, em momentos pontuais, estabeleceram acordos entre si que amenizaram os confrontos e, consequentemente, reduziram os números de homicídio — embora esses pactos nunca tenham sido reconhecidos pelas gestões da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) quando ocorreram.

A passeata realizada no Vicente Pinzón foi alvo de uma operação do Ministério Público Estadual (MPCE) batizada de "Vera Pax" . Conforme relatório do 9º Distrito Policial, a manifestação chegou a contar com cerca de 200 participantes. Mensagens encontradas no celular de uma pessoa que teria participado da passeata deixava claro o objetivo do movimento:

Paralelamente, os homicídios caíram no Estado, a primeira vez em 17 anos . Em 2014, 4.439 homicídios haviam sido registrados no Estado. Em 2015, esse número foi de 4.019, ou seja, uma redução de 9,5%. Em 2016, 3.407 homicídios ocorreram, 15,2% a menos que em 2015. Os números de Fortaleza eram ainda melhores: em 2015, 1.651 assassinatos; em 2016, 1.007 — ou seja, redução de 39%.

As celebrações também se deram na Região Metropolitana de Fortaleza e no Interior. Em Sobral, na região Norte do Estado, uma dessas caminhadas resultou na detenção de 47 adultos e na apreensão de 40 adolescentes, posteriormente liberados .

O então titular da SSPDS, o delegado federal Delci Teixeira, negava que as diminuições teriam sido causadas pelo acordo entre as facções. “A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) desconhece esse ‘acordo’ que teria sido realizado entre facções criminosas”, afirmou, por meio de assessoria de imprensa, em janeiro de 2016.

A trégua de 2019



Com o rompimento nacional de CV e PCC, a “pacificação” entre as facções no Ceará acabou ainda no fim de 2016. Os dois anos seguintes seriam os mais violentos já registrados no Estado: em 2017, foram 5.133 homicídios, e, em 2018, 4.518. Então aliada do PCC, a GDE estava em um bloco que se contrapunha ao CV e à Família do Norte (FDN), que até então mantinham parceria.



A guerra entre as facções cessou em 2019, a partir da chegada do secretário Mauro Albuquerque para a recém-criada Secretaria de Administração Penitenciária (SAP). Inconformadas com a decisão, já que Albuquerque era conhecido pelo rígido regime que impunha nas unidades, as facções se uniram naquela que foi a maior onda de ataques da história do Estado: foram 443 atentados durante o mês de janeiro em diversos municípios do Estado.