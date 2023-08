Conflito entre facções no Grande Pirambu: 11 pessoas são capturadas

Fuzil foi exibido por criminoso em redes sociais no Pirambu Crédito: Reprodução/Redes Sociais

As ações de combate ao conflito entre facções criminosas registrado nos bairros Carlito Pamplona e Pirambu levaram à captura de 11 pessoas nesta quinta-feira, 10. Além disso, nove armas de fogo foram apreendidas, inclusive, um fuzil (que foi exibido em redes sociais), além de uma granada. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

De acordo com a SSPDS, ainda pela manhã, dois adolescentes de 14 e 17 anos foram apreendidos suspeitos de incendiar um veículo no bairro Carlito Pamplona. Um outro adolescente foi levado a uma unidade de saúde com queimaduras e está sob escolta policial. A dupla foi apreendida no bairro Pirambu. Um procedimento análogo ao crime contra a incolumidade pública por causar incêndio foi lavrado.

Também no bairro Carlito Pamplona, três adolescentes e dois adultos foram capturados pela Polícia Militar portando três pistolas, carregadores e diversas munições. Os maiores de idade não tiveram os nomes divulgados pela SSPDS.

No Pirambu, um homem identificado como Paulo Anderson Vieira da Silveira, de 26 anos, foi preso pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) em posse de cerca de um quilo de maconha, 45 munições calibre 380, uma pistola, além de 105 gramas de cocaína e 80 gramas de crack. Ele foi autuado pelos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Já na Barra do Ceará, Lindeson Nunes da Silva, de 33 anos, foi preso em posse de drogas por equipes do 33º Distrito Policial (33º DP). Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e integrar organização criminosa.

Por fim, Edequias Gonçalves de Oliveira, de 34 anos, foi preso por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) suspeito de envolvimento em homicídios na Área Integrada de Segurança (AIS) 8, onde estão localizados os bairros Barra do Ceará, Vila Velha e Pirambu.

170 policiais atuam na região do Grande Pirambu O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou que 170 policiais civis e militares foram destacados para reforçar o policiamento no Carlito Pamplona e no Pirambu. "Todas as nossas forças estão empenhadas e trabalhando de forma integrada com as nossas inteligências, bem como a Ciopaer, com o uso de aeronaves", declarou o titular da SSPDS Samuel Elânio.