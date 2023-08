Motorista de aplicativo capturado por integrantes de facção é salvo por policiais militares

Um motorista de aplicativo capturado por integrantes de facção foi salvo por policiais militares no Grande Pirambu, nesta quinta-feira, 10

Um motorista de aplicativo foi resgatado após ser capturado por integrantes de um grupo criminoso, nesta quinta-feira, 10, no Grande Pirambu, em Fortaleza. Bairros a oeste da Capital, Pirambu e Carlito Pamplona enfrentam série de ocorrências de insegurança pública, incluindo homicídios a veículos incendiados que seriam ligadas a um confronto entre facções criminosas da região.



O profissional, que terá a identidade preservada, pegou uma corrida na Praia de Iracema. Ao chegar nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do Pirambu, o passageiro passou a espancá-lo e afirmar que o motorista de aplicativo queria levá-los para um território rival.

O motorista informou que estava fazendo um retorno e, mesmo assim, foi ameaçado pelo homem que dizia estar armado. Ele fez com que o motorista dirigisse até a comunidade do Gueto, onde foi cercado por diversos criminosos e agredido.

Ele relata que, em seguida, foi levado para um matagal, onde teve uma arma apontada para a cabeça dele. Ainda de acordo com a vítima, os criminosos chegaram a dizer que “arrancariam o seu coração para dar aos cães”.

O motorista de aplicativo informou que, por meio do rastreador do veículo, a esposa dele estranhou o carro rodando dentro da comunidade e entrou em contato com a Polícia. Moradores também denunciaram à Polícia a situação suspeita.