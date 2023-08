Aulas em escolas no Carlito Pamplona são suspensas devido a brigas de facções

De acordo com a SME, as unidades estão recebendo reforço da Guarda Municipal de Fortaleza

A Secretaria Municipal da Educação (SME) suspendeu nesta quinta-feira, 10, as aulas nas Escolas Municipais Tertuliano Cambraia e Hilberto Silva, localizadas no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. A medida foi tomada, conforme a pasta, devido ao "contexto de segurança pública" na região, onde há registro de confrontos entre facções criminosas.

Nesta manhã, pelo menos um carro foi incendiado no bairro. Vídeo mostra criminosos expulsando a condutora e ateando fogo no veículo.

De acordo com a SME, as unidades estão recebendo reforço da Guarda Municipal de Fortaleza, "que realiza trabalho diário nas unidades de ensino da Capital". "Também está sendo oferecido à comunidade escolar o suporte do Serviço de Psicologia Escolar", completa.

De sábado, 5 até quarta-feira 9, três homicídios foram registrados no bairro Carlito Pamplona. A violência se concentra na comunidade Santa Rosa e no Conjunto Habitacional Dom Hélder Câmara, conhecido como Carandiru.

O conflito seria motivado por disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Massa Carcerária ou Neutros.