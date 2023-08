Suspeitos presos no Carlito Pamplona foram autuados por atirar contra PMs

Os dois homens presos em flagrante nessa quarta-feira, 9, no residencial Dom Hélder Câmara, localizado no bairro Carlito Pamplona, foram autuados por atirarem contra policiais militares. Conforme a decisão da audiência de custódia a que foram submetidos, Jarmeson Bruno Alves e Wesley Brito Ferreira foram autuados pela tentativa de homicídio de três PMs.



Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a dupla ainda é investigada pelo homicídio de um homem ainda não identificado formalmente, que também ocorreu na tarde de ontem no Carlito Pamplona.



Conforme a decisão judicial, os suspeitos foram presos na rua Rua Dom Hélio Campos. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38, 16 munições calibre 9mm, 22 munições calibre .380 e cinco munições calibre .38, sendo quatro intactas e uma deflagrada.



A defesa dos suspeitos chegou a afirmar que a prisão foi ilegal, pois os policiais teriam invadido a camisa de Jarmeson sem autorização policial. A juíza Adriana da Cruz Dantas, entretanto, entendeu que o ingresso foi lícito, pois os agentes de segurança flagraram a dupla e outras pessoas ainda não identificadas entrando no local depois de terem efetuado disparos contra a composição.



Jarmeson e Wesley tiveram a prisão preventiva decretada na audiência de custódia. A magistrada justificou a decisão afirmando que o crime, ocorrido “em via pública e em plena luz do dia”, havia colocado “em efetivo risco não só a vida e a integridade física dos agentes da segurança pública como também das demais pessoas que transitavam nas imediações do palco delitivo, indicativos da audácia e do desajuste comportamental dos custodiados”.



Entenda conflito entre facções no Grande Pirambu

A região que engloba os bairros Carlito Pamplona e Pirambu tem vivido dias de tensão por causa da disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Massa Carcerária. Como O POVO mostrou nessa quarta-feira, 9, do sábado, 5, à quarta-feira, 9, três homicídios foram registrados no Carlito Pamplona.