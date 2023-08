Suspeitos de furtarem motocicletas nos bairros Vila Peri e Centro são presos

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) contou com a ajuda do Nuvid para recuperar um dos veículos

Duas prisões por receptação foram realizadas em ações distintas da Polícia Militar do Ceará (PMCE) nos bairros Vila Peri e Centro, em Fortaleza. Como fruto das operações, duas motocicletas com registros de furto foram recuperadas. Uma das movimentações contou com o auxílio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Uma das ações foi desencadeada após uma equipe da PMCE ser demandada pela Ciops. Na ocasião, operadores do Nuvid apanharam um homem empurrando uma motocicleta no Centro — o veículo apresentava um registro de furto. Após chegarem ao local, os policiais efetuaram a prisão do suspeito, que já tinha passagens por roubo e furto.

Já em outra operação, um homem trafegava em uma motocicleta que também tinha registro de furto na Vila Peri. Após identificarem o suspeito, agentes da PMCE realizaram a sua prisão.

Os detidos foram levados para o 34º e 32º Distrito Policial (DP), respectivamente. Procedimentos pelo crime de receptação foram instaurados contra os dois.