Briga de facções em Fortaleza: "Estou há dois dias sem trabalhar, não posso passar pelo caminho da guerra"

Alguns comércios fecharam as portas devido à disputa das facções. Pais, também sob o temor dos tiroteios, evitaram levar as crianças para as escolas .

"Me levou para o 'gueto', na hora que entrei, os caras começaram a dizer: 'É pilantra'. Nem perguntaram se eu era pilantra ou cidadão. Começaram a me bater. Levaram minha carteira, meu celular (...) No meio da rua, muitas pessoas vendo, me levaram para um matagal e começaram a me bater. Chegou um cara com uma arma e colocou na minha cabeça", relata a vítima.

Conforme o motorista, os familiares dele verificaram que o GPS apontava que o automóvel estava rodando dentro de uma comunidade e acionaram a Polícia. Agentes de segurança invadiram a área e resgataram a vítima no Conjunto Jaciara, conforme O POVO apurou.

Briga de facções em Fortaleza: Polícia realiza operações na área

Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia suspeitos de participação nos incêndios a veículos na área do Carlito Pamplona. Há uma operação das forças da segurança que teve início na quarta-feira, 9. Aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciopaer) também atua na região.