Quadrilha movimentou R$ 11 milhões em manipulação de jogos de futebol, diz PF

Confira algumas das equipes citadas na investigação:

Independente de Limeira (paulista sub-20) – data do jogo 25/05/2022

Comercial do Tietê (paulista sub-20) – data do jogo 25/05/2022

FF SPORTS VICOSENSE (sub-23) – data do jogo 16/06/2022

DINAMOS EC (sub-23) – data do jogo 16/06/2022

Força Jovem (Sergipe) – data do jogo 30/08/2022

Dorense (Sergipe) – data do jogo 30/08/2022

Miguelense FC (sub-20) Alagoas – data do jogo 03/09/2022

Guarany (sub-20) Alagoas – data do jogo 03/09/2022

Amazonas FC – data do jogo 24/04/2022

Náutico (RR) – data do jogo 24/04/2022

Caruaru City (FC sub-20) data do jogo 23/07/2022

Centro Limoeirense (sub-20) data do jogo 23/07/2022

Ipojuca AC (sub-20) – data do jogo 25/07/2022

Ferroviário do Cabo (sub-20) data do jogo 25/07/2022

Independente de Simão Dias – data do jogo 04/10/2022

Duque de Caxias Futebol Clube – data do jogo 22/10/2021

Força Jovem de Aquidabã – data do jogo 20/08/2022 (série A2 do sergipano)

Canindé – data do jogo 20/08/2022 (série A2 do sergipano)

Brasileirinho – RJ 4ª divisão do campeonato carioca)