Briga de facções no Pirambu: três linhas de ônibus retomam rota original

Após sofrerem desvios de traçado na tarde dessa quinta-feira, 10, as linhas 051 - Grande Circular I, 052 - Grande Circular II e 092 - Antônio Bezerra/Papicu/Praia De Iracema voltam a fazer seu trajeto original nesta sexta-feira, 11, em Fortaleza. Os coletivos fazem parte das rotas temporariamente alteradas devido aos conflitos entre facções criminosas na região do Pirambu.

Outras três linhas, a 102 Vila Santo Antônio / Nossa Senhora Graças, a 110 - Vila Do Mar/Centro e a 120 - Vila Do Mar/Náutico/Antônio Bezerra I, voltaram a passar pela avenida Leste Oeste, mas ainda sem adentrar nos bairros Pirambu e Carlito Pamplona.

Mais cinco linhas de ônibus devem retornar gradualmente à sua rotina original, à medida que a situação nos bairros seja normalizada. Confira a lista:

- Linha 101 - Beira Rio/Centro

- Linha 130 - Vila Do Mar/Náutico/Antônio Bezerra II

- Linha 016 - Cuca Barra/Papicu

- Linha 711 - Barra Do Ceará/Cais Do Porto

- Linha 132 - Av. Leste Oeste/Centro

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) afirmou que mudanças temporárias visam prioritariamente garantir a segurança dos passageiros e colaboradores.