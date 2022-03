Fortaleza tem madrugada de chuva e amanhece com céu nublado

Chuva começou na noite do domingo, 6, e seguiu por quase toda a madrugada; boletim da Funceme indica possibilidade de precipitações em todas as macrorregiões do Ceará

Fortaleza amanheceu fortemente nublada nesta segunda-feira, 7 de março, após uma madrugada de chuvas. A precipitação começou ainda na noite do domingo, 6, e seguiu por várias horas.

Segundo a Fundação Cearense de Metrologia e Recursos Hídricos (Funceme), a expectativa é que a chuva na Capital continue ao longo de todo o dia. No restante do Estado, há possibilidade de precipitação em todas as macrorregiões, com maior intensidade no litoral, Ibiapaba, centro-sul do Sertão Central e Inhamuns, e também no Cariri.

Sobre o assunto Próximo trimestre tem 20% de chance de chuvas acima da média no Ceará, aponta Funceme

Quase metade dos açudes no Ceará estão com volume inferior a 30%

Chove em 65 municípios cearenses neste domingo, 6

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o órgão, áreas de instabilidade geradas pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) são a causa das grandes precipitações. A Funceme indica, ainda, que o fenômeno é o maior indutor de chuvas nesta época do ano.

Ao longo do fim de semana, o fenômeno de swell, conhecido como "ressaca do mar", gerou maré com altura de até três metros na Praia de Iracema. As ondas desse tipo são criadas em situações de instabilidade no tempo, com fortes chuvas e ventos de alta velocidade.

Mais notícias de Fortaleza

Sobre o assunto Homem que tentava furtar objeto de carro em Fortaleza é preso em flagrante

Homem condenado por roubo e estupro é capturado no bairro Messejana

Prefeitura remove construções de comerciantes do Poço da Draga, em Fortaleza

Projeto disponibiliza bicicletas adaptadas para pessoas com deficiência em Fortaleza

Embarcação encalha na praia da Barra do Ceará

Quatro suspeitos de sequestro relâmpago contra gerente no Bairro de Fátima são presos

Crianças começam a receber 2ª dose de Coronavac em Fortaleza; veja fotos

Facção com atividade no Pirambu tem racha e fim de semana é violento no bairro

Tags