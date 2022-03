Homem que tentava furtar objeto de carro em Fortaleza é preso em flagrante

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira, 4, em uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), ao tentar furtar um objeto do carro de uma mulher. A ocorrência foi registrada no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza.

A equipe da Polícia Civil estava no bairro quando foi acionada por terceiros para averiguar o caso. O suspeito, identificado como Marcílio Nascimento Sousa da Silva, que possui antecedentes por roubo, furto, fuga de preso e crime contra a administração pública, foi abordado pelos policiais civis, que constataram a veracidade da denúncia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Dez mandados de prisão são cumpridos contra grupo suspeito de furtar combustível de duto da Petrobras

Operação que investiga adulteração de veículos do Exército cumpre mandados no Ceará e em outros 10 estados

Guarda Municipal manterá efetivo de agentes no Centro durante Carnaval

Câmera de segurança flagra homem furtando bolsa de mulher que rezava em igreja



O homem foi encaminhado ao 13º Distrito Policial, unidade da PCCE, onde foi instaurado um inquérito para o crime de furto ser apurado. Contra o suspeito, ainda constava um mandado de prisão preventiva em aberto.



Tags