Homem condenado por roubo e estupro é capturado no bairro Messejana

Um homem de 33 anos, condenado pelos crimes de roubo e estupro contra uma mulher 38 anos, foi capturado na tarde desta sexta-feira, 4, em cumprimento a um mandado de prisão condenatória. A captura do suspeito pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) aconteceu no bairro Messejana, em Fortaleza.



Conforme informações da Polícia Civil, a vítima foi violentada sexualmente pelo homem também no bairro Messejana. O crime ocorreu há cerca de 13 anos, quando a vítima tinha 26 anos. Ela também teve seus pertences roubados pelo suspeito, que tinha 21 anos. As apurações policiais apontaram que o homem havia sido preso em flagrante, mas se encontrava em liberdade.



Sobre o assunto Curso de Formação da Polícia Civil convoca candidatos remanescentes para matrículas

Viúva é agredida em briga generalizada durante velório de vereador

Homem que tentava furtar objeto de carro em Fortaleza é preso em flagrante

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A 3ª Vara das Execuções Penais da Comarca de Fortaleza foi responsável pela expedição do mandado de prisão. Com ele, o suspeito foi capturado e conduzido pelos policiais à Delegacia de Capturas e Polinter (Decap). Realizados os procedimentos necessários no local, o homem será encaminhado a uma unidade penitenciária.



Denúncias



6º Distrito Policial – Telefone: (85) 3101 3533

Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) – Telefone: 181

WhatsApp SSPDS: (85) 3101 0181



*O sigilo e o anonimato são garantidos

Tags