Facção com atividade no Pirambu tem racha e fim de semana é violento no bairro

O bairro do Pirambu, em Fortaleza, é mais uma das localidades com registro racha de organizações criminosas. No fim de semana, entre sexta-feira, 4, e domingo, 6, houve um duplo-homicídio, tiroteios, pessoas sendo mortas e baleadas, com o clima de insegurança e de medo crescendo na vizinhança.



Na noite dessa sexta-feira, 4, duas pessoas foram mortas. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), dois homens foram atingidos por disparos de arma de fogo e morreram em via pública. O órgão frisou, em nota enviada para a imprensa, que um deles possuía antecedente por lesão corporal dolosa, porte de arma de fogo e crime contra a paz pública. Já a outra vítima não foi identificada.

"Equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) estiveram no local e realizaram os primeiros levantamentos. O caso está a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade da PC-CE que realiza diligências para elucidar os fatos", divulgou.

No sábado, 27, O POVO apurou que duas pessoas foram baleadas no Pirambu. Elas foram socorridas, mas uma das vítimas, uma adolescente de 17 anos, morreu. A família realizou a liberação do corpo na sede da Perícia Forense neste domingo, 28. Na rua Santa Inês, cartuchos de munições eram facilmente encontrados no chão. Quem passava por ali, inclusive crianças, presenciavam cenário de guerra.

Já neste domingo, 28, um homem de 20 anos foi morto. De acordo com a SSPDS, o crime aconteceu no bairro Jacareganga, próximo ao Pirambu. O POVO apurou que a vítima que é conhecida como "Pintim" e foi morta dentro de uma residência na rua Costa Matos.

Os moradores de bairros vizinhos relataram tiros e a presença da aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciopaer) na sexta-feira, 4. Ainda há relatos de que motoristas de aplicativos não são bem-vindos pelos criminosos e que a vizinhança está com medo de sair de casa. A intensificação do policiamento foi notada pelas pessoas.

O clima é praticamente o mesmo da Sapiranga, quando em dezembro, durante uma festa de Natal, criminosos dissidentes de organização criminosa promoveram uma chacina que deixou seis pessoas mortas. O racha da facção predominante naquela área gerou conflito interno e, por dias, os moradores da Sapiranga, presenciam tiroteios e embate de criminosos e Polícia.

Em fevereiro, no dia 19, outro racha de facção teria motivado a morte de outras quatro pessoas, desta vez, no Lagamar. Um salve de uma facção criminosa foi divulgado nas redes sociais explicando que a guerra interna dentro da própria facção havia começado após alguns dissidentes do grupo, na linguagem dos criminosos, pessoas que "rasgaram a camisa da facção" se uniram com uma organização do Rio de Janeiro chamado de Primeiro Comando Puro (PCP).

Já no Pirambu, o racha também se repete e envolve um grupo denominado "massa", que antes dos rachas eram pessoas consideradas "neutras", no entanto, estão tomando posição em relação ao tráfico de drogas e criando alianças.

Colônia x Pirambu

No dia 1º de janeiro três pessoas foram baleadas no bairro Pirambu. Entre elas um policial militar. Todos estavam em uma calçada quando criminosos, em uma motocicleta, efetuaram disparos. Uma das pessoas foi morta e os outros dois, incluindo o policial, foram socorridos com vida.

Posteriormente, os detidos suspeitos do crime confessaram o ataque e informaram que eram da Colônia, comunidade próxima, e queriam vingar uma ação criminosa na "área deles", para isso, eles transitaram pelo Pirambu e atacaram as pessoas na rua de forma aleatória. Um deles, adolescente, relatou que atirou em "quem tinha mais cara de pilantra"

