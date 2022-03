Embarcação encalha na praia da Barra do Ceará

Uma embarcação ficou encalhada em um trecho de praia na Barra do Ceará. O momento foi registrado por moradores da região, no fim da tarde de sexta-feira, 4. As primeiras informações sobre a situação dos tripulantes dão conta de que todos passam bem e aguardam a movimentação da maré para retirar o barco da área rasa do mar.

"Barra Hope"

O episódio fez internautas compararem a situação com outra embarcação famosa que encalhou no litoral de Fortaleza. A página de humor Fortaleza Ordinária que produz conteúdo a partir de situações inusitadas na Capital lembrou: “Deu ruim! Será que vai ser que nem o navio MARA HOPE que encalhou e virou atração?”. Um usuário do Instagram brincou: “Vamos batizar: Barra Hope!”.

O Mara Hope foi um navio petroleiro que encalhou na costa da cidade de Fortaleza, em 1985, próximo ao Marina Park Hotel. Hoje, é um ponto turístico da Capital, que pode ser visto em diferentes pontos da orla.

A embarcação recebe visita de grupos de mergulhadores que exploram as formações de corais presentes na parte submersa, outras vezes de curiosos os quais adentram nos destroços correndo riscos para divulgar nas redes sociais, com o objetivo de engajar e ganhar seguidores.



