Crianças começam a receber 2ª dose de Coronavac em Fortaleza; veja fotos

Para 860 crianças de 6 a 11 anos que tomaram a vacina contra a Covid-19 da marca Coronavac em Fortaleza, chegou a hora de dar mais um passo na imunização. Desde sábado, 5, pequenos nessa faixa etária e que tomaram a primeira dose há pelo menos 28 dias já estão sendo agendadas para tomar a segunda. Na manhã deste domingo, 6, o público se dirigiu ao Sesi Parangaba, que tinha poucas filas e atendimento rápido.

Confira a lista de crianças agendadas para tomar a segunda dose neste domingo (06/03)

A mãe de Maria Eduarda Barroso, 7, a jornalista Manuela Barroso, 38, acreditava que o atendimento demoraria mais, já que todas as crianças que tomaram o imunizante há 28 dias foram agendadas para o mesmo local. “Foi bem rápido. Em menos de um mês já foi agendada e já veio tomar. Aqui a gente mal sentou e já foi atendido”, disse.



Maria Eduarda escutou das professoras da escola e da família o quão importante era tomar a vacina. Para ela, a agulha não doeu. Já para Maria Cecília Barbosa, 7, receber o imunizante não foi tão indolor. “Doeu, mas eu não chorei”, confirmou, orgulhosa.

Movimento na manhã de domingo, 6, no Sesi Parangaba era tranquilo, sem filas para quem ia se vacinar. (Foto: FERNANDA BARROS)



Ana Angélica dos Santos Barbosa, 31, mãe de Maria Cecília, não vê a hora de também imunizar o filho mais novo, que tem apenas um mês de vida. Ela torce que, enquanto a vacina não seja liberada para bebês, ele consiga aproveitar os anticorpos ganhos ainda no útero. “Eu tomei todas as minhas doses quando ele estava na barriga, espero que tenha passado!”, disse Angélica.

Já a família de Maria Eduarda Costa do Nascimento, 8, foi toda junta para se imunizar contra a Covid-19. Enquanto a criança recebia a primeira dose da vacina, a mãe, Valda Ferreira, 41, e o pai, Lucivaldo Nogueira, 28, tomavam a terceira e a segunda dose, respectivamente. “Eu só não gostei da parte que me furaram”, afirmou a menina sobre o programa em família deste domingo.

Ajuda para conseguir coragem

O boneco do super-herói Aquaman levado por Pedro Miguel de Lima, 7, tinha uma função importante no momento da segunda dose, segundo o menino. “Eu trouxe para me dar coragem e força.” E assim, o medo da vacina não foi maior do que a vontade de se proteger da Covid-19. Como incentivo, as crianças ganharam uma cartela de adesivos da Prefeitura de Fortaleza. Pedro escolheu prontamente o adesivo em que o coronavírus aparece vencido para colocar na blusa.

Segundo a avó do menino, Conceição dos Santos, 56, Pedro estava ansioso pelo dia da segunda dose. “Ele chegou pra mim e disse ‘vó, hoje é o dia da minha vacina e eu não vou ficar com medo, só vou ficar um pouquinho nervoso”, conta.

Pedro Miguel, 7 anos, levou um boneco de super-herói para dar "coragem e força" na hora de tomar a vacina. (Foto: FERNANDA BARROS)



Giovanna Beatriz Siqueira, 7, foi tomar a primeira dose da vacina vestida como a personagem Arlequina. Já na segunda, neste domingo, foi vestida de bailarina. Segundo a mãe de Giovanna, Silvana Siqueira, 45, a menina contava os dias para receber o imunizante.

Para Giovanna, o momento de tomar a vacina é feliz, sem choro ou medo. O que ajuda é saber a importância do imunizante para acabar com a pandemia. “Porque o Covid é muito forte, mas a vacina é mais forte que o Covid”, resume.



Segunda dose para crianças

Para as crianças que tomaram a vacina Coronavac, é preciso esperar 28 dias para receber a segunda dose. Já aquelas que tomaram o imunizante da Pfizer devem completar 120 dias de intervalo entre uma dose e outra.

As listas de agendamento podem ser consultadas no site https://coronavirus.fortaleza.ce.gov.br ou no Vacine Já. Quem foi agendado para este domingo no Sesi Parangaba pode se dirigir ao local até as 17 horas.

