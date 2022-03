Ceará tem alta possibilidade de chuva até terça-feira; veja previsão

Chuvas com intensidade variando de fraca a forte podem ocorrer em todas as macrorregiões do Ceará até a próxima terça-feira, 8. Segundo meteorologistas da Fundação Cearense de Metrologia e Recursos Hídricos (Funceme), os principais acumulados de chuva podem se concentrar principalmente nos extremos do Estado, isto é, na faixa litorânea e no Centro-Sul.

Nas demais áreas, a tendência é que a chuva seja isolada e passageira. De acordo com o órgão, áreas de instabilidade geradas pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) são a causa das grandes precipitações. A Funceme indica, ainda, que o fenômeno é o maior indutor de chuvas nesta época do ano.



Já as temperaturas devem variar entre a máxima de 34ºC e a mínima de 24ºC. Confira a previsão da Funceme para este início de semana:

Segunda - 07/03/2022

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões

Terça - 08/03/2022

Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Cariri e na Ibiapaba. Nas demais macrorregiões, alta possibilidade de chuva.

Quarta - 09/03/2022

Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada na faixa litorânea. Nas demais macrorregiões, alta possibilidade de chuva.

