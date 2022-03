Projeto disponibiliza bicicletas adaptadas para pessoas com deficiência em Fortaleza

Incluir pessoas com deficiência no ciclismo é o objetivo central do projeto Bike Sem Barreiras. Com três tipos de bicicletas adaptadas para quem tem algum tipo de deficiência física, está no espectro autista ou tem dificuldade de mobilidade, o estande do projeto fica aberto ao público na Praia de Iracema, ao lado do Centro Cultural Belchior, duas vezes por mês. Neste sábado, 5, as bikes estavam disponíveis durante toda a manhã, das 8h às 12h.

Devido à chuva registrada durante as primeiras horas da manhã na Capital, a procura foi menor que o costume. Mas o militar do exército Francisco Abreu, 44, passou pelo local para receber informações e planejar levar o pai de 73 anos, que usa uma cadeira de rodas para se locomover. “Ele adora bicicleta, foi uma das últimas atividades físicas que ele deixou de fazer”, lembra.

Sobre o assunto Malha cicloviária de Fortaleza ainda é concentrada em bairros centrais

Passeio público, um dos pontos da ciclofaixa de lazer, é opção no fim de semana

Ciclofaixa de Lazer promove ocupação do Parque Raquel de Queiroz

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o pai de Francisco, a orientação foi utilizar a bicicleta The Duet, traduzida para o português como “o dueto”. O coordenador do curso de fisioterapia da faculdade Uninassau, Leonardo Freire Vasconcelos, explicou que a pessoa com mobilidade reduzida vai em uma cadeira montada na frente da bicicleta e um dos alunos do curso, treinados para o atendimento, vai pedalar e guiar o modal atrás.

O coordenador Leonardo Freire explica para Francisco como a bicicleta The Duet funciona. O equipamento é disponibilizado para pessoas com mobilidade reduzida. (Foto: FERNANDA BARROS)



Outro modelo disponível permite que a própria pessoa com deficiência pedale, mas em vez de usar os pés, ela poderá usar as mãos para mover a bike. A handbike, segundo Leonardo, pode ser utilizada por pessoas que tenham um pouco mais de força nos braços, já que é mais pesada. O equipamento tem três rodas, uma cadeira e um guidão que pode ser girado para impulsionar a bicicleta, em vez de ter pedais.

Já a bicicleta dupla pode ser usada por quem tem algum tipo de deficiência visual. “Uma pessoa vai na frente, pedalando e guiando, e a pessoa com deficiência vai atrás, pedalando junto e seguindo com o guidão”, explica Leonardo. Apesar do guidão de trás ser fixo, quem senta no banco traseiro ainda pode ter a sensação de pedalar e ajudar na guia da bicicleta.

O projeto

O Bike Sem Barreiras é uma parceria da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) com a Uninassau e faz parte do projeto-piloto Rota Acessível, que é idealizado pela Coordenadoria Especial da Pessoa com Deficiência (Copedef) e vinculado à Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza (SDHDS).

“O intuito é fazer todo fim de semana”, afirma Leonardo. O projeto ainda está em fase experimental, sendo feito desde agosto de 2021. O coordenador conta que geralmente mais de 15 pessoas com deficiência procuram o Bike Sem Barreira em dias de atendimento. “As pessoas se empolgam.” No dia 19 de março as bikes estarão disponíveis novamente no mesmo local. Para participar, basta levar um documento original com foto.

Projeto Bike Sem Barreiras é realizado duas vezes por mês na Praia de Iracema. (Foto: FERNANDA BARROS)



Para facilitar ainda mais o acesso ao projeto, quem vem de carro tem a permissão de subir no calçadão da praia próximo a Praia dos Crush e parar o veículo na frente do estande. Depois que a pessoa com deficiência descer, é possível estacionar no Hotel Sonata, que tem uma parceria com o projeto.



Tags