Próximo trimestre tem 20% de chance de chuvas acima da média no Ceará, aponta Funceme

Piora no que diz respeito à possibilidade de chuvas, quando comparado com o prognóstico do trimestre passado, deve-se a aquecimentos ao norte do Atlântico norte tropical e ao sul do Atlântico sul tropical

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgou na tarde desta sexta-feira, 25, a previsão para as chuvas no trimestre março, abril e maio no Ceará. Diferente do prognóstico referente ao trimestre passado (fevereiro, março e abril), que apontava possibilidade de preciptação acima da média de 40%, os dados divulgados mostram 20% de chance de chuvas acima da média no Estado.

A piora no que diz respeito à possibilidade de chuvas no Ceará se deve a aquecimentos ao norte do Atlântico norte tropical e ao sul do Atlântico sul tropical, segundo o presidente da Funceme, Eduardo Sávio Martins, em vídeo de divulgação do prognóstico climático. Ele ainda explica que as chuvas que estão acontecendo no Estado são por instabilidades geradas por esse aquecimento mais ao sul do Atlântico sul tropical.

"Os ventos do hemisfério norte e do hemisfério sul estão confluindo para esse aquecimento mais ao norte do Atlântico norte tropical, o que faz com que a confluência de umidade não chegue ao nosso continente e não favoreça a formação de chuvas", pontua Eduardo. De modo geral, o prognóstico aponta probabilidade abaixo da média em torno de 35%, em torno da média de 45% e acima da média de apenas 20%.

Os modelos de previsão apontam uma alta variabilidade espacial e temporal na distribuição das chuvas dentro do Estado. Ainda, devido às instabilidade geradas pelo aquecimento, a recomendação da Funceme é acompanhar as previsões diárias de tempo, além das análises e tendências climáticas semanais divulgadas por ela. "A gente vai continuar fazendo atualizações junto aos nossos usuários pelos vários canais de comunicação da Funceme", completa Eduardo.

Limites da categoria normal

A Funceme também divulgou os limites da categoria normal (em torno da média de 45%) para as regiões climatologicamente homogêneas para o trimestre março, abril e maio, tendo como base de cálculo 1981-2010, sendo referência para o Sistema de Modelagem:

Litoral Norte: limite inferior (mm) de 512,8 e limite superior (mm) de 739,0

Litoral de Pecém: limite inferior (mm) de 457,7 e limite superior (mm) de 649,1

Litoral de Fortaleza: limite inferior (mm) de 557,7 e limite superior (mm) de 768,3

Maciço de Baturité: limite inferior (mm) de 481,6 e limite superior (mm) de 655,6



Ibiapina: limite inferior (mm) de 538,7 e limite superior (mm) de 632,4



Jaguaribana: limite inferior (mm) de 384,9 e limite superior (mm) de 563,9



Cariri: limite inferior (mm) de 389,3 e limite superior (mm) de 528,5



Sertão Central e Inhamuns: limite inferior (mm) de 326,9 e limite superior (mm) de 472,1



Ceará: limite inferior (mm) de 398,0 e limite superior (mm) de 566,1







