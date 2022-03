Chove em 65 municípios cearenses neste domingo, 6

Dos 130 postos informados, 101 registraram chuvas; Fortaleza amanhece com clima nublado após madrugada com chuvas

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu em 65 municípios no Ceará neste domingo, 6. Ao todo, 82 cidades divulgaram dados. Os maiores registros foram feitos em Itaiçaba e Crateús, com 58,5 e 55 milímetros, respectivamente. Em Fortaleza, no posto de Messejana, foram notificados precipitações de 41,2 mm.

A previsão para o dia em Fortaleza, segundo a Funceme, é de céu nublado com chuva durante a manhã e à tarde. Durante a noite, o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva. A temperatura prevista é de 33°C a máxima e 24°C a mínima.

Municípios com mais chuva neste domingo, 6

Itaiçaba - 58,5 mm

Crateús - 55 mm

São Gonçalo do Amarante - 46 mm

Aquiraz - 45 mm

Acopiara - 43 mm

Fortaleza - 41,2 mm

Iracema - 41 mm

Jaguaribe - 34,2 mm

Maré na praia de Iracema

Ondas grandes foram observadas na tarde de sexta-feira, 4, na Praia de Iracema, em Fortaleza. De acordo com a Funceme, as ondas chegaram a três metros de altura, por volta das 18 horas. O OPOVO esteve no local e observou que poucos banhistas estavam no mar no momento.

Previsão para as chuvas até abril

O prognóstico climático divulgado pela Funceme para os meses de fevereiro, março e abril indica 40% de probabilidade de chuvas acima da média. De acordo com a Fundação, o cenário esperado para os próximos meses se dá a partir da análise das condições atmosféricas e oceânicas e dos resultados de modelos numéricos de previsão.

