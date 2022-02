Quase metade dos açudes no Ceará estão com volume inferior a 30%

Atualmente, o sistema de açudes do Ceará guarda 21,3% da capacidade de reserva total do Estado

Dos 155 açudes cearenses monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), 71 estão com menos de 30% da capacidade total. Por outro lado, 21 reservatórios têm volume igual ou superior a 70% da capacidade. Os dados são do Portal Hidrológico do Ceará e foram atualizados nesta segunda feira, 28, às 12h03min.

A Companhia destaca ainda que seis açudes têm volume superior a 90%, sendo que um deles está sangrando: o açude Germinal, no município de Palmácia.

Os outros reservatórios com alto volume são:

Rosário, em Lavras de Magabeira, com 98,11% da capacidade

Barragem do Batalhão, em Crateús, com 97,94% da capacidade

Quandú, em Itapipoca, com 95,68% da capacidade

Tijuquinha, em Baturité, com 93,17% da capacidade

Ubaldinho, em Cedro, com 90,16% da capacidade

Atualmente, o sistema de açudes do Ceará guarda 3,94 bilhões de metros cúbicos (m³) de água. O volume equivale a 3,94 trilhões de litros de água, o que corresponde a 21,3% da capacidade de reserva total do Estado.

O Castanhão, maior reservatório do Ceará, está com 8,36% da sua capacidade. No último dia 9, a Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH) liberou a passagem das águas do Projeto de Integração do Rio São Francisco para o açude. A transferência de água deve representar um aumento na garantia hídrica humana da Região Metropolitana de Fortaleza, além da melhora na oferta de água para a atividade produtiva rural do Vale do Jaguaribe.

