Quatro suspeitos de sequestro relâmpago contra gerente no Bairro de Fátima são presos

Quatro suspeitos de crime de restrição de liberdade, contra um gerente de banco de 40 anos de idade no Bairro de Fátima, em Fortaleza, foram presos neste sábado, 5. As informações são da Polícia Civil do Ceará.

Sobre o assunto PM reformado é baleado durante assalto e suspeito é preso

Gerente de banco é capturado por criminosos e localizado pela Polícia horas depois

Na noite da última sexta-feira, 5, indivíduos armados aproveitaram o momento que a vítima desembarcou do carro e estava em uma calçada. O gerente foi abordado pelos indivíduos e parte deles obrigaram o gerente a entrar no carro. Outro grupo permaneceu em um carro de apoio. Imagens de circuito de segurança flagraram toda a ação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horas após o crime o gerente foi encontrado. A Policia Civil não informou detalhes sobre a investigação para não prejudicar o andamento do caso.

Tags