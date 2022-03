Prefeitura remove construções de comerciantes do Poço da Draga, em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Agência de Fiscalização da Capital (Agefis), removeu estruturas de comerciantes locais da Praia do Havaízinho, na comunidade do Poço da Draga, em Fortaleza, nessa sexta-feira, 4. De acordo com a gestão municipal, as barracas eram irregulares e estavam em uma Área de Proteção Ambiental (APA).

A líder comunitária Cássia Vasconcelos criticou a administração da Capital por não dialogar com a comunidade sobre a remoção das estruturas. “Imagina você ir dormir e acordar com tratores em sua esquina, com pessoas batendo em sua porta dizendo que sua barraca vai ser destruída?”, provocou. Ela aponta que não houve nenhum tipo de comunicado para os comerciantes, que precisaram correr para tirar seus bens do local antes da remoção.

Sobre o assunto Exposição virtual faz álbum de memórias dos moradores do Poço da Draga

Projeto de mulheres do Poço da Draga quer gerar renda através do plástico reciclado

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cássia conta que as barracas foram montadas na praia com o início da pandemia do novo coronavírus, quando ambulantes que trabalhavam em eventos nas proximidades do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura ficaram sem renda e viram o movimento da praia uma oportunidade para ganhar dinheiro. "O nosso maior questionamento não é se isso é um crime ambiental, mas sim a violência e a atrocidade que usaram para derrubar tudo”, enfatiza.

“Antes de pensar na questão ambiental, temos que lidar com o lado social. Não é fácil nascer e se criar na periferia, as oportunidades ou você cria ou você não tem”, diz Vasconcelos. "Eu vi os sorrisos quando eles estavam construindo as barracas e agora vi a lágrima quando tudo estava sendo destruído”, lamenta. Ela disse ainda que a Prefeitura realizou a destruição das barracas, mas deixou os entulhos no local.

Na noite dessa sexta-feira, o prefeito José Sarto (PDT) reforçou em suas redes sociais que as construções feitas pelos comerciantes não são permitidas por se tratar de uma APA. Ele disse que determinou, contudo, que os empreendedores possam continuar trabalhando na Praia do Havaizinho e negou que pertences e mercadorias dos trabalhadores tenham sido apreendidas.

Representantes dos comerciantes foram recebidos pelo pelo vice-prefeito Élcio Batista (PSB) e também já estão em contato com o secretário da Regional 12, Júlio Santos, que se encarregará de emitir as permissões emergenciais, segundo Sarto. “Informo que estamos trabalhando num projeto de requalificação para urbanizar e regularizar aquela região tão cara à nossa cidade”, garantiu o prefeito.



Veja nota da Prefeitura sobre a remoção

A Prefeitura de Fortaleza, após reunião com o secretário do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor) e vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, e em acordo com a Secretaria Regional 12, irá emitir autorizações, em caráter emergencial, aos ambulantes que atuam na Praia do Hawaizinho, no bairro Praia de Iracema. O documento permitirá que eles continuem trabalhando na área, assumindo o compromisso de manterem a limpeza do espaço, atentarem para o cuidado com o descarte dos resíduos produzidos e não realizarem novas construções irregulares no local, por se tratar de uma área de proteção ambiental.

Tags