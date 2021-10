Carteira estudantil 2021: após dez meses, Prefeitura autoriza confecção

Após dez meses, a Prefeitura de Fortaleza iniciou o processo de confecção das carteirinhas de estudante 2021 para estudantes da rede pública da Capital. Na tarde dessa quarta-feira, 6, o prefeito José Sarto (PDT) assinou o decreto que autoriza a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) a custear a emissão do documento.

Alunos da rede pública - municipal, estadual e federal - que morem ou estudem em Fortaleza têm a carteirinha emitida gratuitamente, bancada por recursos da Prefeitura. Apesar de gratuito, o processo é conhecido pelos atrasos.

Apesar das solicitações terem começado em janeiro deste ano, grande parte dos documentos ainda não foi entregue. A carteirinha de estudante 2020 teve a validade prorrogada quatro vezes: em junho (até julho), em julho (até agosto), em agosto (até setembro) e, por último, em setembro, até 31 de outubro.

As prorrogações permitem que a carteirinha do ano anterior continue sendo usada em transportes públicos e como comprovante para meia entrada em eventos culturais. No entanto, quem teve o documento perdido, roubado ou furtado após o início das solicitações da carteirinha de 2021 fica sem acesso a estes direitos, até a chegada da nova identidade estudantil.

Entrega das carteirinhas de estudante 2021

O processo para recebimento da carteirinha segue igual aos anos anteriores. Após a solicitação e confirmação de matrícula, a Etufor envia os dados do estudante para confecção do documento, que é entregue às entidades estudantis, no caso de universidades, ou às diretorias, no caso das escolas.

Segundo a Etufor, até setembro já haviam sido solicitadas mais de 240 mil carteirinhas de estudante 2021 em Fortaleza. O órgão não informou o prazo estimado para entrega dos documentos. A previsão anterior, até setembro, não foi cumprida.

