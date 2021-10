Prefeitura de Fortaleza oferece mais de duas mil vagas de estágio; veja como se inscrever

A Prefeitura de Fortaleza abrirá inscrições às 14h desta terça-feira, 5, para o programa Jovens Talentos. A iniciativa busca contratar 2.092 estagiários para os órgãos municipais de cerca de 50 áreas de atuação diferentes. O edital com informações sobre as vagas, inscrição e fases de seleção será lançado ainda nesta terça-feira, no Portal da Juventude.

De acordo com o prefeito José Sarto durante live nesta manhã, o programa teve um reajuste no salário pago aos estagiários depois de 10 anos sem mudança no valor. Antes, eram pagos R$ 500 mensalmente para os estudantes. Agora a bolsa será de R$ 750. A carga horária será de 20 horas semanais. É necessário já ter cursado pelo menos até o 4º semestre do curso de graduação (ter 80 créditos ou no mínimo 40% da carga horária do curso).

Das 2.092 vagas, 10% serão destinadas para pessoas com deficiência. Ou seja, 209 vagas serão exclusivas para esse público. “Essa é uma ação para inclusão da juventude e para o fortalecimento da economia”, disse o prefeito. O investimento da Prefeitura nas bolsas de estágio será de R$ 20.600.00.

As inscrições começam nesta terça-feira e vão até o dia 30 de outubro. Para se inscrever, os estudantes devem realizar cadastro no Portal da Juventude e no Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura. É preciso pagar uma taxa de R$ 50 reais para participar da seleção, que consistirá em uma prova e uma entrevista. Ainda não foram divulgadas informações sobre isenção da taxa.



