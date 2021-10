Programação de outubro da Rede Cuca terá quatro eventos-teste com presença de público

A Rede Cuca, com quatro equipamentos em Fortaleza, sediará em outubro quatro eventos-teste autorizados pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa). Os eventos constam na programação deste mês e terão a presença do público limitado em 50%.



As atrações acontecerão em cada equipamento Cuca. Haverá restrição na quantidade de público, aferição de temperatura e exigência do cumprimento dos protocolos de segurança contra a Covid-19, como informado pela Prefeitura de Fortaleza. Todos os eventos são gratuitos.

Além da programação presencial, outros momentos serão on-line, onde o público pode conferir apresentações musicais, espetáculos teatrais e exibições de filmes por meio do canal JuvTV no YouTube, e no perfil @redecucaoficial, no Instagram.



Confira a programação dos eventos-teste

O primeiro evento acontece nesta sexta-feira, 8, no Encontros Musicais com apresentação do Maracatu Leão de Ouro, no anfiteatro do Cuca José Walter, às 18h. Já no dia 16, o público vai poder assistir o Primeiro Ato com o espetáculo “TUMTSPÁ”, às 18h, no teatro do Cuca Mondubim.

Já no Cuca Jangurussu no dia, 22, acontece o Encontros Musicais ao som do projeto de reggae “MesseRoots”, às 18h30, no anfiteatro. O último evento-teste será no Cuca Barra dia 29 com o Primeiro Ato com o espetáculo “Quem Plantou a Estrela do Mar?”, do Grupo Alumiar, às 19h.

Confira a programação virtual

Primeiro Ato

Nome do espetáculo: Sonoridades Urbanas

Classificação indicativa: Livre

Data e horário: 02 de Out, sáb, às 17h

Transmissão: Canal do Youtube - JUV.TV

Primeiro Ato

Nome da espetáculo: Território Fértil - Cia Sulclan

Classificação indicativa: Livre

Data e horário: 02 de Out, sáb, às 19h

Transmissão: Canal do youtube - JUV.TV

Encontros Musicais

Nome do espetáculo: "Contrapartida do Projeto

Guitarra Brasileira Classificação indicativa: Livre

04 de Out, seg, às 17h - "O violão 7 cordas na

música brasileira", com Samuel Rocha

Transmissão: Instagram @redecucaoficial

05 de Out, ter, às 17h - "O pandeiro na música

brasileira", com Igor Ribeiro

Transmissão: Instagram @redecucaoficial

06 de Out, qua, às 17h - "A gaita na música

brasileira", com Natanael Pereira

Transmissão: Instagram @redecucaoficial

Primeiro Ato

Apresentação do Projeto: Escudo de

Peneira, Espada de São Jorge

+ bate-papo Coletivo Iamã de Teatro

Classificação indicativa: Livre

Data e horário:.07 de Out, Qui, às 18 h

Transmissão: Canal do youtube - JUV.TV



Encontros Musicais

Nome do Show: Show dos Bandolinistas Saraiva

do Bandolim e Rairton Lima, projeto da Orquestra

Bandolins do Ceará

Classificação indicativa: Livre

Data e horário: 08 de Out, Sex, às 19h

Transmissão: Canal do youtube - JUV.TV

Primeiro Ato

Nome do espetáculo: "A Vida no Cio",

do Coletivo Cio das 5

Classificação indicativa: 10 Anos

Data e horário: 09 de Out, sáb, às 17h

Transmissão: Página Rede Cuca

Fortaleza no Facebook

Primeiro Ato

Nome da atividade: Projeto Ancés

em Rastos e Rastros

Classificação indicativa: Livre

Data e horário: 09 de Out, sáb, às 19h

Transmissão: Facebook Rede Cuca Fortaleza

Primeiro Ato

Nome do espetáculo: Escudo de Peneira, Espada

de São Jorge + bate-papo Coletivo Iamã de Teatro

Classificação indicativa: Livre

Data e horário: 14 de Out, qui, às 19h

Transmissão: Canal do youtube - JUV.TV

Primeiro Ato

Apresentação do Projeto: Bode Noivo,

Galinha Encantada, Trupe Era Uma Vez

Classificação indicativa: Livre

Data e horário:.15 de Out, Sex, às19h

Transmissão: Canal do youtube - JUV.TV

Encontros Musicais

Nome do espetáculo: Show "Rogério Guimarães -

Guitarra Brasileira Projeto de música

instrumental Guitarra Brasileira

Classificação indicativa: Livre

Data e horário: 16 de Out, sáb, às 17h

Transmissão: Canal do youtube - JUV.TV

Encontros Musicais

Nome do espetáculo: Projeto Ancés

em rastos e rastros + Bate papo

Classificação indicativa: Livre

Data e horário: 16 de Out, sáb, às 19h

Transmissão: Canal do youtube - JUV.TV

Primeiro Ato

Nome do espetáculo: "A Vida no Cio"

do Coletivo Cio das 5

Classificação indicativa: 10 Anos

Data e horário: 20 de Out, Qua, às 19h

Transmissão: Canal do youtube - JUV.TV

Primeiro Ato

Apresentação do Projeto: Escudo de

Peneira, Espada de São Jorge + bate-papo

Coletivo Iamã de Teatro

Classificação indicativa:

Data e horário: 21 de Out, Qui, às 18 h

Transmissão: Canal do youtube - JUV.TV

Primeiro Ato

Apresentação do Projeto: "Notas de Uma Terra

Devastada", de Noá Bonoba e Muriel Cruz Phelipe

Classificação indicativa: 16 Anos

Data e horário: 21 de Out, Qui, às 19h

Transmissão: Canal do youtube - JUV.TV

Primeiro Ato

Apresentação do Projeto: Em Transa -

Side Cia de Dança

Classificação indicativa: 14 Anos

Data e horário: 22 de Out, Sex, às19h

Transmissão: Canal do youtube - JUV.TV

Primeiro Ato

Nome do espetáculo: Macaúba - O Mestre do

Bandolim, Coletivo Zanzulim

Classificação indicativa: Livre

Data e horário: 23 de Out, sáb, às 17 h

Transmissão: Canal do youtube - JUV.TV

Primeiro Ato

Nome da atividade: "A Vida no Cio", do Coletivo

Cio das 5 Exibição do vídeo + Live no YOUTUBE

Classificação indicativa: 10 Anos

Data e horário: 23 de Out, sáb, às 19 h

Transmissão: Canal do youtube - JUV.TV

Curta Mais Cinema

Nome do espetáculo: "Seremos Ouvidas"

Dir.: Larissa Nepomucen

Brasil / 2020 / 12 minutos + Bate-papo

Encontros Musicais

Nome do espetáculo: Lemori

Classificação indicativa: Livre

Data e horário: 29 de Out, Sex, às 19h

Transmissão: Canal do youtube - JUV.TV

Primeiro Ato

Nome do espetáculo: "Do Lado de Fora",

do Coletivo Girassóis

Classificação indicativa: 12 Anos

Data e horário: 30 de Out, sáb, às 17 h

Transmissão: Canal do youtube - JUV.TV

Instagram: @coletivogirassois

Primeiro Ato

Nome da atividade: "Deu a Louca na Branca

de Neve - Uma Comédia Escrachada que a

Disney Não Contou", Cia. Camarim de Teatro

Classificação indicativa: 16 Anos

Data e horário: 30 de Out, sáb, às 19 h

Transmissão: Canal do youtube - JUV.TV

Classificação indicativa: Livre

Data e horário: 20 de Out, Qua, às 18h

Transmissão: Canal do youtube - JUV.TV

