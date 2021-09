Previsão de entrega de todas carteirinhas estudantis de 2021 é neste mês, informa Etufor

Além disso, os estudantes ainda podem solicitar o documento de 2021 até o início do processo de solicitações do ano seguinte, em 2022

Após anúncio da prorrogação da validade da carteira estudantil de 2020 até o dia 30 de setembro, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) confirma que a previsão de entrega de todas os documentos de 2021 é para este mês de setembro, e a Prefeitura de Fortaleza informa que não haverá mais prorrogação da validade das carteirinhas de 2020, como aconteceu neste mês.

Além disso, os estudantes ainda podem solicitar o documento de 2021 até o início do processo de solicitações do ano seguinte, em 2022. Até o momento atual, foram solicitadas 233.398 novas carteiras estudantis, em 2021. Com o calendário de aulas presenciais da rede pública de Fortaleza mais próximo, retomadas a partir do dia 8 de setembro, alguns estudantes precisarão das carteirinhas para ter o direito a meia-passagem nos ônibus da capital.

A cada ano, por questões operacionais, as carteiras são prorrogadas, assim como as atuais, informa a Etufor. Nos últimos dois anos, o processo foi prejudicado pela pandemia do coronavírus.

Como desbloquear ou localizar o documento

O estudante que já estiver de posse da identidade estudantil de 2021 pode desbloquear o documento na sede da Etufor, na Avenida dos Expedicionários, 5677, no bairro Vila União. O funcionamento do local é de segunda a sexta, das 8 às 16h30min.

Uma opção para os estudantes que fizeram seus documentos, mas não sabem onde buscar suas carteirinhas, é que eles podem contatar as entidades estudantis ou a própria instituição de ensino. Além disso, ele pode consultar o site, clicando aqui, para verificar qual entidade estudantil representa os estudantes da instituição de ensino e entrar em contato com a entidade.



Os serviços de atendimento presencial:

Sede da Etufor com funcionamento de segunda a sexta, das 8 às 16h30min;

Unidades do shopping Riomar Kennedy e Aldeota com funcionamento das 10 às 16h30min, mediante agendamento;

Postos do Vapt Vupt com atendimento presencial e agendado, de segunda a sexta, das 11 às 17 horas.

