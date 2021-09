Ônibus de Fortaleza passam a oferecer entrada para carregar celular

Usuários do transporte coletivo de Fortaleza agora podem carregar seus celulares durante o trajeto. Isso porque alguns ônibus da Capital passaram a dispor de entradas USB para carregador de celulares. Seis veículos já contam com a nova funcionalidade. A informação é do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus).

616 - Lagoa Redonda 1

626 - Lagoa Redonda 2

696- Curió/Messejana

832 - Papicu/Cidade 2000

O Sindiônibus, no entanto, não informou quando outros veículos passarão a oferecer esse serviço.

