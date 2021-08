Passagem de ônibus passa a ser gratuita em Caucaia a partir desta quarta, 1º

Nova medida passa a valer no município a partir desta quarta-feira, 1º. Gratuidade nas passagens tornou Caucaia a maior cidade do País a garantir transporte público de graça para a população

A partir desta quarta-feira, 1º, o transporte público passa a ser gratuito para a população de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), por meio do Programa Bora de Graça, criado pelo atual prefeito do município, Vitor Valim (Pros). Com isso, o município, que possui 400 mil habitantes, se torna a maior cidade do País a implantar passagem gratuita para todos os moradores.

Sendo quatro vezes maior do que a Capital cearense, com 1.228 km², a gratuidade nas passagens de transporte público foi um desafio, levando em conta a quantidade de habitantes. O prefeito de Caucaia explica que a decisão foi tomada com a intenção de favorecer o interesse dos menos favorecidos, sendo uma medida que demanda responsabilidade fiscal e compromisso com a população.

A medida, além de tornar o município como o maior a implantar gratuidade nas passagens, gera impactos positivos na vida de trabalhadores e estudantes que utilizam diariamente o transporte público. Além disso, a implantação da passagem gratuita também pretende trazer benefícios para o meio ambiente, uma das prioridades da atual gestão.

De acordo com o prefeito de Caucaia, a gratuidade do transporte público vai diminuir 40% do fluxo de veículos em circulação no município. Ainda, a estimativa é que famílias em condições mais baixas tenham acréscimo de 15% a 36% na renda mensal. Em um primeiro momento, até que se conclua o cadastro de todos os cidadãos, não será necessário apresentar o cartão, que só será exigido após essa etapa.



