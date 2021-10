Criminoso desiste de roubo após ser mordido por cachorro, cair e quebrar a chinela

Um criminoso desistiu de roubar vítimas em uma calçada depois de cair, ser mordido por um cachorro e quebrar a chinela. A ação aconteceu nessa terça-feira, 5, no bairro Mondubim, em Fortaleza. O crime foi flagrado por circuito de câmeras de segurança.



No vídeo, é possível ver as vítimas em uma calçada quando o assaltante, que está no banco de trás de uma motocicleta, pula do veículo em movimento em direção às duas moças.

Ele tropeça, cai e quando se aproxima do alvo é mordido pelo cachorro. Na fuga, ainda quebra a chinela e sai em direção a motocicleta, após desistir da ação criminosa.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil investiga uma tentativa de roubo que teria acontecido na terça-feira, 5, e informa que no território há policiamento do 21º Batalhão da Polícia Militar do Ceará, com apoio de viaturas, motocicletas e policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). A pasta reforça a necessidade de registro de Boletim de Ocorrência (B.O.) em qualquer unidade da Polícia Civil ou por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron).

